Inmetro inicia fase de testes em radares em Três Lagoas

A Agência Estadual de Metrologia (AEM), em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), está realizando testes nos radares eletrônicos instalados nas ruas de Três Lagoas. Nesta etapa, são coletados dados dos equipamentos que serão enviados à Câmara Municipal. Após a aprovação, será emitida a autorização para ativar os radares.

O objetivo da coleta de dados é verificar se os aparelhos estão medindo a velocidade dos veículos corretamente, de acordo com as homologações técnicas. O procedimento é obrigatório e realizado por um veículo oficial equipado para os testes. Ao passar pela rua, o radar registra a velocidade do veículo, gerando um relatório em um sistema computacional.

Após a coleta, se os dados forem aprovados pela equipe técnica, eles são encaminhados à Câmara Municipal, que terá um prazo de 30 dias para responder. Quando todos os radares forem testados e aprovados, o Inmetro emitirá um parecer. Em seguida, o Departamento Municipal de Trânsito iniciará o período de orientação educativa para os motoristas.

Segundo o técnico Márcio André, que atua fazendo os testes nos radares, após a verificação do Inmetro, caso o equipamento seja aprovado, a Câmara determinará o período de educação. "Se a equipe do Inmetro aprovar o equipamento, ele será submetido à avaliação da prefeitura para definir o período educativo", explicou.

Para muitos moradores, os radares serão uma medida positiva para o trânsito da cidade. O comerciante Thiago Santana, por exemplo, aprovou a instalação. "O radar vai ajudar a reduzir a velocidade dos veículos que trafegam em alta velocidade. Será útil para diminuir o fluxo de acidentes. Vamos ver como ficará", afirmou.

De acordo com dados do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, Três Lagoas já registrou mais de 650 acidentes de trânsito este ano, com quatro mortes. O aumento de veículos em circulação tem impactado esses números, mas as principais causas de acidentes continuam sendo o uso do celular ao volante e a imprudência.

Veja mais na reportagem abaixo: