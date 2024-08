Ipês brancos começam a florescer em Três Lagoas

Durante o mês de agosto, Três Lagoas desfruta da beleza dos ipês brancos, que florescem em vários pontos da cidade. Esta espécie, caracterizada pelas flores brancas e chamativas, deixa a paisagem urbana mais bonita.

Para o servidor público Leonardo Roniche, a presença desses ipês contribui para a beleza do ambiente. "Acho que fica muito bonito. Quanto mais natureza, melhor. Isso dá uma visão agradável. Quando você se levanta de manhã e vê o sol batendo nas flores, o contraste é maravilhoso. É muito mais agradável de ver do que ficar olhando para prédios, casas cinzas e quadrados. As coisas da natureza são muito mais bonitas".

A dona de casa Gislaine Queiroz também aproveita este período para admirar e compartilhar a beleza das flores que encontra no caminho. "É maravilhoso. Eu costumo filmar e tirar fotos para publicar nas minhas redes sociais. Fica lindo e super florido".

O ipê branco é uma espécie rara, que floresce geralmente no mês de agosto e tem uma duração de até quatro dias, ao contrário de outras variedades de ipês que podem florescer por até uma semana. Além disso, o ipê branco possui uma estrutura menor, com galhos e tronco mais finos comparados às outras espécies.

De acordo com o professor de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Climbiê Hall, o tempo seco do inverno é ideal para o florescimento dos ipês. "Como é uma espécie muito adaptada ao Cerrado, os ipês perdem todas as folhas durante a estação seca. Esse é o período ideal para a perda das folhas, aproveitando o ciclo natural da árvore. Quando o ipê está completamente sem folhas, ele produz todas as flores de uma vez, o que torna a floração mais destacada e facilita a atração dos polinizadores. Além disso, como poucas plantas estão florescendo no Inverno, há menos competição entre os ipês e outras plantas por esses polinizadores".

Os principais polinizadores destas flores são beija-flores, abelhas e borboletas. Enquanto o ipê branco encanta a cidade neste mês, outras variedades também estão em fase de florescimento. O ipê amarelo pode ser visto até setembro, e os ipês roxo e rosa florescem até outubro.

Mas cada árvore só floresce uma vez por ano. "Vemos muitos ipês floridos ao longo do ano, mas isso ocorre porque cada árvore tem seu próprio ciclo de floração, que acontece uma vez por ano. Após a floração, o ipê começa a produzir frutos, que serão dispersos mais adiante".

Veja a reportagem abaixo: