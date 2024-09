Jovem de 22 anos morre após atingir moto em caminhão na BR-262

Um acidente fatal, no final da manhã desta terça-feira (10), tirou a vida do cabeleireiro Semilton do Prado Filho, de 22 anos, que pilotava uma moto e atingiu violentamente um caminhão, na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

O jovem estava em uma moto Titan CG, no sentido Campo Grande, e ao finalizar a primeira curva à direita, saindo da rotatória, acabou se chocando contra o caminhão Ford Cargo, que seguia no oposto.

Devido o impacto acredita-se que o motociclista teve morte instantânea. Com a colisão, o tanque de combustível da moto acabou explodindo e as chamas atingiram o corpo da vítima, que estava caída no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Também a Polícia Científica e a Polícia Civil.

Semilton do Prado Filho era cabeleireiro, tinha um casal de filhos e era bastante querido por amigos, clientes e colegas de profissão. Muitas pessoas lamentaram a partida precoce do jovem em mais um trágico acidente na rodovia BR-262, que está prestes a se tornar privatizada, sem a possibilidade de duplicação ou modernização.