La Paloma Residence tem lançamento de sucesso em Três Lagoas-MS

Nos dias 14 e 15 de setembro, o lançamento do La Paloma Residence em Três Lagoas-MS foi um grande sucesso. O evento, organizado pelas empreendedoras Financial Imobiliária e Che Empreendimentos, contou com a participação de 25 imobiliárias credenciadas e reuniu mais de 150 clientes interessados em conhecer de perto o novo empreendimento e aproveitar as condições exclusivas oferecidas durante o período.

O evento contou com uma estrutura impecável, oferecendo uma recepção confortável e atendimento personalizado aos visitantes. Os clientes puderam aproveitar negociações facilitadas e condições de pagamento adaptadas às suas necessidades, o que resultou em diversas vendas concretizadas ao longo dos dois dias.

Continue Lendo...

O grande diferencial do La Paloma Residence é que o empreendimento já está com as obras concluídas, proporcionando aos compradores a segurança de adquirir um imóvel pronto. Além disso, o projeto se destaca pela sua infraestrutura completa, desenvolvida para oferecer exclusividade, segurança e bem-estar. Esse empreendimento contribui significativamente para a urbanização de qualidade em Três Lagoas/MS, tornando-se uma referência na região.

Com o sucesso das negociações nos dois primeiros dias, o La Paloma Residence se consolida como um dos projetos mais aguardados da região. Para garantir a aquisição das últimas unidades, entre em contato pelo site financial.com.br ou pelo telefone (67) 99939-7426 e aproveite essa oportunidade de viver com qualidade em um empreendimento diferenciado.

Loteamento aprovado e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Lagoas/MS. R.5/77.930 – 12/07/2022. Proprietária: Financial Imobiliária Ltda e Che Empreendimentos Imobiliários Ltda - CRECI/MS 001/J.