Mais de 40 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos pela 3ªDP durante operação

Durante a operação "Laço Firme", desencadeada pela Polícia Civil de Três Lagoas, na manhã desta quarta-feira (28), foram apreendidos 40 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam escondidos em uma residência, na rua Antônio Pinelli, no bairro Jardim das Oliveiras.

A 3ª Delegacia de Polícia Civil deu início à operação após a prisão de uma mulher, de 58 anos, por tráfico de drogas, no bairro Vila Haro. A operação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e de dez mandados de busca e apreensão, em residências e presídios de Três Lagoas e Campo Grande, contando com o apoio da 5ª Delegacia de Polícia Civil da capital.

Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, os investigadores da policiais civil chegaram a uma residência, na rua Antônio Pinelli, no bairro Jardim das Oliveiras, onde procuravam drogas e outros produtos ilícitos. No local, foi identificado um cômodo anexo à casa, que estava trancado. Os moradores foram questionados sobre o que havia dentro do cômodo.

Segundo a 3ª DP, os moradores informaram que o cômodo pertencia a uma terceira pessoa, que foi chamada ao local e abriu a porta para os policiais. Dentro do quarto, foram encontradas quatro caixas de cigarros da marca Eight, com 10 mil carteiras cada, totalizando 40 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

Ao ser questionado sobre o material, o suspeito afirmou que havia comprado os cigarros no Paraguai para revender em bares de Três Lagoas e que não diria mais nada sem a presença de um advogado. Todo o material foi apreendido e levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil.

O suspeito foi autuado por descaminho e contrabando de material de venda proibida em território nacional. Não foi divulgado qual o envolvimento do suspeito com a operação realizada na data de hoje.

A operação Laço Firme foi deflagrada contra tráfico de drogas e integrantes de facções criminosas, que atuam dentro e fora de presídios em Três Lagoas e Campo Grande. Cinco mandados de prisão foram cumpridos na ação.

