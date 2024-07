Manutenção em fábrica de celulose gera milhões de reais na economia

A Eldorado Brasil Celulose vai realizar de 8 a 18 de julho os serviços de “Parada Geral” na fábrica de Três Lagoas. O objetivo é fazer uma manutenção geral e ajustes dos equipamentos para o cumprimento de normas e aplicação de projetos de engenharia.

Durante o período de manutenção, a ação envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo nacionais e do exterior, e contará com cerca de 3.200 trabalhadores temporários.

A Parada Geral terá um impacto econômico significativo em Três Lagoas e nas cidades vizinhas. Os setores mais impactados positivamente serão o hoteleiro e o alimentício, devido ao grande número de contratações temporárias. Nesse período, aumenta o fluxo de pessoas consumindo no comércio de Três Lagoas.

“Todo planejamento é feito com sete meses de antecedência. O número de trabalhadores temporários vai movimentar toda economia da cidade e região”, destacou o gerente geral industrial da Eldorado Brasil, Marcelo Martins.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Hotéis (Abrasel), em Três Lagoas, Marcus Antônio Júnior, a Parada Geral, o Show Florestal, assim como outros grandes eventos, são considerados período de alta temporada para os hotéis. “Esses eventos de negócios geram cerca de R$ 5 milhões somente para o ramo da hotelaria, fora as outras áreas de serviços que são impactadas”, destacou.

De acordo com o presidente da Abrasel, devido à Parada Geral, todos os hotéis de Três Lagoas estão com 100% dos leitos ocupados. “Geralmente, cerca de 15 dias antes da parada, os hotéis já estão sem vagas. Nesse período, quem não reserva de 30 a 40 dias antes, não consegue vaga. Então, as pessoas precisam ficar em Castilho, Ilha Solteira, Andradina, que são cidades próximas à Três Lagoas. Essas cidades aos redores servem de apoio”, destacou.

A Eldorado Brasil conta com mais de 5 mil colaboradores e produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano.