Merendeira de escola pública de Três Lagoas é destaque em concurso estadual

A merendeira, Bruna Guimarães, foi a única finalista da região em um concurso do projeto Prospera MS, que premiou as melhores merendeiras na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul.

Bruna trabalha na cozinha da Escola Estadual Padre João Tomes, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, e já atua na área de ensino desde 2019. Para ela, cozinhar é uma de suas grandes paixões. “Fui aperfeiçoando com o tempo”, contou.

O concurso foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério de Agricultura do Governo Federal. Além do destaque estadual e aprendizado, Bruna ganhou R$ 5 mil e ficou na segunda colocação.

As finalistas participaram de um desafio, que contou com a presença de jurados renomados na cozinha, como participantes de realities nacionais de culinária, e que avaliaram os pratos das merendeiras.

