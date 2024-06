Motociclista bate em traseira de caminhonete e é socorrido pelo Samu

Um motociclista ficou ferido após colidir com a traseira de uma caminhonete na noite de sexta-feira (21), na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

Por volta das 21h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram chamados ao local para socorrer uma vítima, supostamente em estado grave, após uma colisão entre uma moto e um carro. No local, a vítima foi encontrada ao solo, consciente, mas desorientada e sem sinais aparentes de fratura.

Segundo informações fornecidas aos policiais militares, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido para o Parque das Mangueiras, no bairro Vila Piloto, quando, no cruzamento da rua Alba Cândida com a rua Bom Jesus da Lapa, a pick-up reduziu a velocidade, e a moto, que vinha logo atrás, colidiu violentamente com a traseira do veículo.

O motociclista sofreu algumas lesões na face e foi socorrido pelo Samu, sendo levado ao Hospital Auxiliadora, onde deu entrada consciente, mas um pouco desorientado. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).