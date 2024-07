Motociclista perde controle, cai e morre na rotatória da BR-158 em Três Lagoas

Um motociclista identificado como Nilson Bock Junior, de 30 anos, morreu após sofrer queda enquanto pilotava uma moto de alta cilindrada, no início da madrugada desta quinta-feira (18), na rodovia BR-158, na rotatória com a avenida Jamil Jorge Salomão, nas proximidades do shopping de Três Lagoas.

Por volta de meia noite, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência, onde o motociclista havia ficado gravemente ferido.

Ao chegar ao local, os paramédicos da Unidade de Suporte Avançada do Samu passaram a realizar manobras cardiorrespiratórias (RCP) devido o estado de saúde da vítima, ser extremamente grave. Minutos após iniciado as massagens cardíacas, sem conseguir reverter o quadro, o médico do Samu constatou a morte do motociclista.

A PRF acionou a Polícia Civil e a Polícia Cientifica, que realizaram o trabalho de levantamento de informações. Para a PRF, houve a informação de que a vítima havia comprado o veículo recentemente e estaria realizando um teste, quando teria perdido o controle da direção, passado sobre o canteiro central, sofrido uma queda, que resultou em diversas lesões graves.

O corpo do motociclista foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e posteriormente liberado para a família.