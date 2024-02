Mutirão de vagas para construção civil é realizado nesta quinta-feira em Três Lagoas

Uma empresa do setor de construção civil, com mais de 10 anos de atuação em Três Lagoas, está buscando mão de obra imediata. Por esse motivo, um mutirão de vagas está sendo realizado na Casa do Trabalhador, nesta quinta-feira (8).

No total, estão disponíveis 80 vagas para diferentes funções, incluindo pintor, eletricista, pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro, encarregado de obras, entre outras.

Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.300,00, e os contratados também terão direito a benefícios como seguro de vida, vale-alimentação, transporte e pagamento de horas extras.

Após o processo seletivo e a documentação necessária, as contratações serão realizadas imediatamente. O horário de atendimento para a seleção iniciou às 8h e segue até às 16h, na Casa do Trabalhador, localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.

Os candidatos devem comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência.

