Ônibus de turismo de Três Lagoas bate em caminhão no interior paulista

Um ônibus de turismo, com passageiros de Três Lagoas, se envolveu em um acidente com um caminhão, na noite de quinta-feira (26), na cidade de São Manoel (SP), na rodovia Marechal Rondon, no estado de São Paulo. Segundo a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus de fretamento, pertencente a uma empresa de Três Lagoas e estava retornando para o município após deixar a capital paulista. Próximo ao km 265 da rodovia, um caminhão carregado com laranjas teria tentado ultrapassar uma carreta, entrando bruscamente na faixa que estava o ônibus, o que teria provocado o acidente.

O ônibus usava a pista da esquerda, que é para ultrapassagens, e mais a frente na pista da direita, seguiam dois caminhões. No momento em que o ônibus chegou perto dos dois veículos de carga, o caminhão que estava mais próximo teria mudado bruscamente de faixa, forçando uma ultrapassagem. O condutor do ônibus não teria conseguido frear a tempo e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Após o acidente, viaturas de resgate da empresa que administra a rodovia, uma equipe do Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionado para prestar apoio ao acidente. Em contato com a empresa de turismo, a Ello Tur, a equipe de reportagem foi informada de que apesar da gravidade da colisão, ninguém teria ficado ferido gravemente e que os passageiros sofreram apenas escoriações. Ninguém precisou ser hospitalizado.

O motorista do caminhão, que transportava laranjas, não se feriu e a pista precisou ficar fechada no sentido Oeste, até que todas as laranjas esparramadas na rodovia, fossem recolhidas. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual, na Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Manuel (SP).

