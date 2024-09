Operação do Gaeco de Araçatuba resulta em prisão de três-lagoense no Alvorada

Nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, foi deflagrada a Operação "Ligações Perigosas", coordenada pelo Ministério Público de Araçatuba (SP) com a participação das Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos de segurança. A operação teve como objetivo desarticular a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), com foco na infiltração da facção na política local, no tráfico de drogas e na elucidação de homicídios.

A ação abrangeu 13 cidades no estado de São Paulo e uma cidade em Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas, e foram expedidos 35 mandados de prisão temporária e 104 mandados de busca e apreensão. Em Três Lagoas, foram cumpridos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão.

A equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Mato Grosso do Sul foi acionada para apoiar a operação em Três Lagoas. Os policiais cumpriram os mandados na residência de Felipe da Silva, localizada na Rua Márcia Mendes, Jardim Alvorada, e no local de trabalho de F. da S., conhecido como "Malaquias" ou "Cocão", situado na Rua Yamagut Kankit, Parque São Carlos. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra Felipe da Silva, conforme ordem da 2ª Vara Criminal de Araçatuba.

F. da S. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para as providências legais. Devido ao risco de fuga e para garantir a segurança de todos os envolvidos, o suspeito foi algemado durante o traslado, mas foi entregue à autoridade policial sem lesões corporais.

Durante a operação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um vereador em Araçatuba. Alvo do mandado de busca e apreensão, vereador acabou preso em flagrante. Na residência dele, foram encontrados R$26.000 em dinheiro e uma arma de fogo com numeração raspada, cuja identificação ainda não foi confirmada. Devido à posse da arma irregular, o vereador foi preso em flagrante por porte de arma de fogo (crime fiançavel). A Operação "Ligações Perigosas" reforça o compromisso das autoridades no combate à criminalidade organizada e na luta contra o crime em nível regional e nacional.