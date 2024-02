Pagamento do PIS/Pasep começa ser pago dia 15 de fevereiro

As informações sobre os trabalhadores de Três Lagoas que têm direito ou não ao abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 2024, ano-2022, foram liberadas nesta semana. A consulta, para saber de quem tem direito, pode ser feita na Carteira de Trabalho Digital ou no portal.gov.br.

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono, segundo o ministério do trabalho, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público. A expedidora, Cleonice Ramos, tem direito ao benefício e vai receber o PIS esse ano, ela já sabe muito bem o que vai fazer com o dinheiro. “Vou quitar o IPTU da minha casa e fazer a transferência do documento da minha moto”, contou a expedidora.

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou Pasep há, pelo menos, cinco anos, e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para apuração, com remuneração mensal médio de até dois salários mínimos, cada mês trabalho em equivale a um valor de R$ 108,50, quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário cheio de R$ 1.413.

Calendário de pagamento PIS/Pasep 2024

Para o pagamento do PIS, considera-se o mês de nascimento do trabalhador do setor privado, pago pela caixa econômica. Por exemplo, se seu mês de aniversário é entre março e abril, o saque do benefício poderá ser feito a partir do dia 15 de março até 27 de dezembro.

Saque do PIS, pago pela Caixa

Para trabalhadores de empresas privadas

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até

Janeiro 15/2/2024 27/12/2024

Fevereiro 15/3/2024 27/12/2024

Março e abril 15/4/2024 27/12/2024

Maio e junho 15/5/2024 27/12/2024

Julho e agosto 17/6/2024 27/12/2024

Setembro e outubro 15/7/2024 27/12/2024

Novembro e dezembro 17/8/2024 27/12/2024

Já para o Pasep, a referência é o dígito final do número de inscrição do programa, válido para os servidores públicos, pago pelo Banco do Brasil. Por exemplo, se seu número de inscrição termina com zero, o saque do benefício poderá ser feito a partir do dia 15 de fevereiro.

Saque Pasep para quem trabalhou em empresas públicas:



Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até

0 15/2/2024 27/12/2024

1 15/3/2024 27/12/2024

2 e 3 15/4/2024 27/12/2024

4 e 5 15/5/2024 27/12/2024

6 e 7 17/6/2024 27/12/2024

8 15/7/2024 27/12/2024

9 17/8/2024 27/12/2024



Fonte: Codefat

