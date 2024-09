Igreja Palavra Fonte de Água Viva promove 11º 'Chá de Mulheres'

Nesta sexta-feira (20), representantes evangélicos da Igreja Palavra Fonte de Água Viva participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre um evento que ocorrerá, no dia 28 de setembro. O pastor Júlio César e Maria Valma, que é membro da igreja, anunciaram o 11º 'Chá de Mulheres', que ocorrerá no Pappilon Buffet, às 15h.

Durante a participação no programa, eles convidaram as mulheres da região para o encontro. "Eu vim para convidar todas as mulheres, jovens e adolescentes de Três Lagoas para participarem conosco dessa tarde maravilhosa de espiritualidade e comunhão, na presença do Senhor. É um evento religioso que estamos organizando, o nosso 11º chá. Começamos de forma pequena na igreja, com 80 mulheres, e o evento foi crescendo Hoje, estamos organizando para 600 mulheres", destacou Maria Valma.

Ela pontuou também sobre a importância do evento como uma pausa necessária na rotina para fortalecer o espírito. "Para que todos sintam ali a presença do Senhor e tirem um tempo, porque muitas vezes temos a vida tão corrida, e o Senhor nos chama para um momento de comunhão . É uma oportunidade de rever amigas e receber uma palavra de esperança", comentou.

O pastor Júlio César relembrou o início da igreja e os primeiros eventos. "Esta é a 11ª edição, o que demonstra nossa experiência em realizar esse tipo de evento religioso. Começamos pequenos, quando nossa igreja estava se formando. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus para toda a população, tanto para quem frequenta uma igreja evangélica quanto uma igreja católica, ou qualquer outra denominação religiosa. Haverá louvores, comunhão e união para celebrar as amizades", ressaltou.

A expectativa segundo o pastor é receber 600 participantes, com uma taxa de R$85. "Quem participar vai receber uma palavra de direção para a vida, encontrará esperança e participará de uma oração. Além disso, teremos salgadinhos, bolos e doces caseiros. Procuramos fazer tudo com a máxima excelência, e por isso o evento cresceu tanto. Começamos com 80 mulheres, agora estamos com 600", explicou.

A igreja organizadora, está há 13 anos em Três Lagoas, relembra Júlio César, "Nossos cultos acontecem às terças-feiras, com noites ao Senhor, das 19h às 21h . Às quartas, temos cultos exclusivos para mulheres. Nas quintas, também das 19h às 21h. Aos domingos, temos cultos pela manhã, das 9h às 11h, e à noite, das 19h às 21h. Para quem ainda quiser adquirir o convite, ainda há tempo”, acrescentou.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo número (67) 99338-2185 ou pelas redes sociais da igreja. O evento não possui fins lucrativos.

