Polícia Civil fecha 'boca de fumo' e quatro pessoas vão parar na delegacia em Três Lagoas

Uma investigação de furto, realizada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, culminou na descoberta de uma "boca de fumo" e na prisão de um casal por tráfico de drogas. O caso ocorreu nesta quarta-feira (28), na avenida Baldomero Leituga, no bairro Jardim das Paineiras, região Norte de Três Lagoas.

Por volta das 10h30, um policial teria iniciado levantamentos relacionados a um furto ocorrido em um estabelecimento comercial local. Durante essas investigações, a identidade de um suspeito, um homem de 19 anos, foi descoberta e ele foi localizado e preso.

Continue Lendo...

Segundo os policiais, o suspeito confessou ter furtado o comércio e ter repassado o dinheiro, totalizando R$ 47, em uma boca de fumo local, onde adquiriu crack. Com base nas informações obtidas sobre o local e a identificação de um casal supostamente envolvido na venda de drogas na região da avenida Baldomero Leituga, uma busca foi realizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pela proprietária da casa, uma mulher de 39 anos, que negou as acusações de venda de drogas, mas admitiu que o suspeito havia estado lá e estava de posse do dinheiro do crime. Durante a busca na residência, que foi autorizada pela proprietária, um homem, de 43 anos, marido da mulher e suspeito de ser o proprietário da ‘boca de fumo’, foi localizado, juntamente com uma mulher, de 49 anos, conhecida da polícia por envolvimento com drogas.

Durante a busca, foi encontrada uma pedra de crack com a mulher de 49 anos, que admitiu tê-la adquirido da dona da casa, que, segundo a polícia, seria responsável pela ‘boca de fumo’ juntamente com o marido. Enquanto os policiais realizavam o registro da ocorrência e buscas no local, um homem, de 46 anos, chegou à residência em busca de drogas e foi detido junto com o grupo.

Na 1ª Delegacia de Polícia Civil, o casal, o suspeito do furto e a dupla de usuários foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal. O casal foi apontado pela Polícia Civil como os responsáveis pela venda de drogas e permanece preso após a prisão em flagrante.