Polícia Militar socorre mulher vítima de tentativa de homicídio em Brasilândia

A Polícia Militar socorreu uma mulher vítima de tentativa de homicídio que teria ficado por quase 7h esperando por socorro, até que na manhã desta segunda-feira (22), uma vizinha teria ouvido os pedidos de socorro e chamado a Polícia Militar, na cidade de Brasilândia (MS).

Uma mulher que teria escutado gritos de socorro, vindos da casa da vizinha, chamou a PM, após encontrar a mulher que mora ao lado de sua casa, caída na cama e toda coberta por sangue.

Chegando no local os militares se depararam com a vítima bastante machucada, com corte na cabeça, rosto, pescoço e diversos hematomas. Na casa também havia uma criança de 7 anos, filha da vítima que apresentava uma lesão na boca, por também ter sido agredida.

A mulher foi levada ao Hospital Municipal de Brasilândia, e ao policiais contou que na noite anterior (domingo), por volta de 22h, um homem identificado como “Zé Pequeno”, teria batido palmas em seu portão pedindo comida. Segundo a vítima ao ir até a cozinha buscar um pouco de alimento para o suspeito, teria sido surpreendida por ele, que teria invadido a casa e passado a agredi-la, com um pedaço de madeira e uma faca.

Segundo a vítima, ele também teria agredido sua filha e fugido logo e seguida. Questionada se lembrava de alguma característica do suspeito, a mulher teria informado que o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e que rotineiramente ficava perambulando pelo bairro.

Após ouvir a vítima, os militares chamaram a mãe dela para acompanhar a filha e a neta no hospital e logo saíram em rondas a procura do suspeito, que foi localizado em uma praça do bairro Santa Maria e preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio no caso da agressão da mulher, e por lesão corporal, no caso da agressão causada a menor de 7 anos, que acabou sofrendo lesão na gengiva.

No boletim de ocorrência, não foi informado se a vítima corre risco de morte, já o suspeito foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia (MS.