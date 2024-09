Policiais rodoviários federais salvam bebê na rodovia BR-262

Policiais Rodoviários Federais tiveram uma segunda-feira (16), heroica após salvarem a vida de uma bebê com 1 ano e 8 meses de vida, na base operação da PRF, no Km 23, da rodovia BR-262, em Três Lagoas (MS).



No período da manhã os policiais fiscalizavam um veículo, quando acabaram surpreendidos por uma mulher desesperada, com um bebê no colo e pedindo por socorro. Imediatamente os policiais rodoviários federais foram ao encontro da mulher que dizia fazer quase 10 minutos, que a filha estaria desacordada (sem respirar).

Imediatamente os policiai iniciaram manobras de Heimlich, e após conseguirem recobrar os sentidos da bebê, deslocaram junto com a mãe em uma viatura da PRF para o Hospital Auxiliadora, onde a criança foi submetida a exames e ficou em observação médica. Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal, após exames, o médico teria informações que a bebê estaria bem e fora de perigo.