Presidente do Lions Clube de Três Lagoas destaca ações para ajudar vítimas do RS

Com a mobilização do Lions Clube e dezenas de voluntários, Três Lagoas ajudou as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD nesta quinta-feira (23), o presidente Luiz Eduardo e a secretária Neuza Aparecida Figueiredo detalharam a grande ação solidária.

Ao todo, foram arrecadados mais de 10 caminhões lotados, o equivalente a cerca de 300 toneladas de mantimentos como alimentos, materiais de higiene e limpeza, roupas, remédios e água. As doações foram enviadas para municípios gaúchos gravemente afetados como Novo Hamburgo, Gravataí, Eldorado do Sul, Canoas e Taquari.

A iniciativa partiu do Lions Clube durante uma convenção em Dracena (SP), quando souberam da situação crítica no RS. "Ao ligarmos para o Lions do estado gaúcho, nos disseram que estava tudo alagado e eles não conseguiam trabalhar e ajudar a própria população", relata Luiz Eduardo.

Dezenas de voluntários, incluindo entidades religiosas e associações, se mobilizaram para receber e organizar as doações. "Foi uma ação muito bonita e gratificante. Muitos trabalharam todos os dias, até às 22h, para nos ajudar", comenta Neuza. Cidades vizinhas também aderiram à campanha.

Atualmente com 19 integrantes, o Lions Clube se orgulha da união dos três-lagoenses. "Muitas pessoas que iam só deixar doações, acabavam ficando como voluntários. É uma casa para servir a sociedade com ações solidárias", finaliza o presidente.

Veja a entrevista completa abaixo: