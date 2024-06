Projeto "Despertar com Música" estará no bairro Nova Três Lagoas neste domingo

Neste sábado (30), ocorrerá mais uma edição do projeto “Despertar com Música”, e desta vez será no bairro Nova Três Lagoas, no cruzamento das ruas Marcilio Dias com a rua Isaura F. de Melo. A ação tem o objetivo de levar apresentações da Banda Cristo Redentor aos diferentes bairros da cidade, proporcionando momentos culturais e de alegria às comunidades.

Promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a apresentação iniciará às 7h. A SMAS tem como objetivo ressaltar a importância da presença de todos para fortalecer a comunidade e celebrar a cultura local.

Sobre o projeto

O “Despertar com Música” é uma ação da SMAS, que vai além do caráter assistencial, buscando interação da comunidade e o fortalecimento dos vínculos entre os moradores dos diversos bairros de Três Lagoas. A ideia é levar alegria e cultura por meio da música, contribuindo para a construção de uma cidade mais unida e participativa socialmente.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas