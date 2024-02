Promoção 'A Casa dos Sonhos' tem 28 pessoas pré-selecionadas

Em toda roda de conversa por Três Lagoas, o que mais se fala é da promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai sortear uma casa novinha e toda mobiliada. É a promoção “A Casa dos Sonhos” que, inclusive, já tem 28 participantes pré-selecionados. Toda sexta-feira da semana ocorre um pré-sorteio, no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. O primeiro foi realizado no dia 16 de fevereiro. O segundo, nessa sexta (23). O próximo ocorrerá em 1º de março.

E se você ainda tem dúvida de como participar, é importante ficar atento. Cada loja parceira da promoção terá um cliente pré-sorteado. A cada mês, todos os pré-sorteados vão para a segunda fase, que consiste em outra dinâmica que acontecerá no dia 2 de março, com transmissão ao vivo pela TVC HD.

Continue Lendo...

Vale ressaltar que, todos os pré-selecionados de cada etapa serão classificados para a fase final, que deve ocorrer no mês de outubro deste ano. A promoção ‘Casa dos Sonhos’ é planejada pelo Grupo RCN de Comunicação desde 2016, e neste ano, pela primeira vez, está sendo colocada em prática com o apoio e trabalho em equipe, como por lojas parceiras e por quem acompanha a trajetória do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O valor da premiação é de mais de R$ 200 mil. A casa sorteada terá dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma garagem. O imóvel tem design e arquitetura modernos, com pintura da mais alta qualidade disponível no mercado. Para participar, basta comprar nas lojas parceiras da ação.

Pré-selecionados

Arlinda Inês Paulino Vieira - Ederson Gomes

Cassiplast

Amarildo Franco Aguero - Mayara Égly Cabral De Melo

Depósito Gás Avenida

Cleicieli Praxedes- Angela Maria

DMS Fibra

Luiz Carlos Da Silva Junior -Alexandre Freitas

Espaço Vip

Julie Massayo Maeda Oda- Altemar Morandi

Instituto Visão Solidária

Geísa Martins - Felipe Silva

Mega Tec

Fabiano Pontes - Simône Marques da Silva Fernandes

Posto Parati e Nikkey

Anna Clara Santos lucati- Aldeane Magalhães oliveira

Quitutes da Teni

Valdenir Roberto Baldin - Nelson Sales de Oliveira Filho

Telas Concórdia

Henry Medeiros Gil - Dariana Carvalho

Chocoplast

Eleizo Rocha Brito - Sonia Ferreira

7 Pharma

Denivaldo Gonçalves

Comercial Mariano

Ingrid Karolainy

Pet Shop CatDog

Sandro Márcio

Rede Postos 7 Mares

Julio Cesar Vitorino

Estoque Material de Construção

Filipe Otávio

Casa das Cores