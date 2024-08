Propaganda eleitoral no rádio e TV começa nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (30), os eleitores de Três Lagoas poderão acompanhar as propagandas eleitorais gratuitas no rádio e na TV, dando início à contagem regressiva para as eleições municipais de 2024. A programação, organizada pela Justiça Eleitoral, garante que todas as coligações e partidos tenham espaço para expor suas propostas.

Entre os destaques, a coligação "Juntos por uma Três Lagoas Cada Vez Melhor", que reúne um amplo grupo de partidos, como AVANTE, MDB, PL e PSDB, é uma das que mais terá inserções diárias, tanto para candidatos a prefeito quanto a vereador.

A coligação "Juntos pela Mudança", liderada pelo PDT, e o Partido Renovação Democrática (PRD) também têm presença garantida.

O período de veiculação das propagandas vai até o dia 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições. Com a ordem oficial já divulgada, é importante que os eleitores fiquem atentos aos horários para conhecerem as propostas e fazerem uma escolha consciente.

