Quarta-feira de tempo seco e altas temperatura em Três Lagoas

Esta quarta-feira (5), será de tempo seco, altas temperaturas e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido a presença do ar seco, são esperadas amplitudes térmicas mais elevadas, ou seja, madrugada e ao amanhecer mais frias e aumento da temperatura no decorrer do dia.

Continue Lendo...

Este cenário se deve por conta da atuação de uma alta pressão atmosférica em médios níveis de atmosfera que favorece o tempo mais quente e seco em todo o Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.