Saiba como doar parte do Imposto de Renda 2024 para entidades de Três Lagoas

Nesta segunda-feira (8), Ricardo Martinelli, assessor contábil da Prefeitura de Três Lagoas, marcou presença no programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para discutir a doação de parte do Imposto de Renda (IR) 2024 para entidades do município.

Dados de Mato Grosso do Sul revelam que, até às 15h30 de segunda-feira (8), mais de 174.500 declarações do IR foram registradas, o que representa 28% do total esperado, que é de 623 mil até 31 de maio, data-limite. No país, já foram entregues 11,95 milhões de declarações, equivalente a 27,8% do total previsto de 43 milhões até o prazo final.

Ao realizar a declaração do Imposto de Renda, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor devido será destinado, podendo direcioná-lo para o Fundo da Criança e do Adolescente. Os recursos arrecadados são investidos em programas e projetos voltados para a promoção da educação, saúde, cultura, esporte e lazer das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Três Lagoas pode ser beneficiada com repasse de 3% para dois fundos que desenvolvem trabalhos voltados para crianças, adolescentes e idosos, são eles: Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O processo de direcionamento do imposto é simples e não tem custos. Pessoas físicas podem destinar até 6% dos impostos devidos, sendo 3% para o fundo municipal do idoso e outros 3% para o fundo municipal da criança e do adolescente. O valor doado será descontado do montante a ser pago e deverá ser quitado via Darf específico até 31 de maio de 2024, prazo final para a entrega da declaração do IRPF.

Ao preencher a declaração de imposto de renda, os contribuintes devem utilizar a ficha "doações diretamente na declaração", informando a quantia a ser destinada e o tipo de fundo escolhido. As doações feitas por meio da destinação do imposto de renda são uma importante fonte de recursos para os fundos sociais. É importante observar que a doação só é possível nas declarações do tipo "completa / por deduções legais", não sendo permitida nas declarações do tipo "por desconto simplificado".

Confira a entrevista abaixo: