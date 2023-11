Saúde inicia uso de termonebulizadores contra o mosquito Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas iniciou o uso de termonebulizadores - equipamento para aplicação de veneno através de vapor - para o combate à proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika.

Segundo o Setor de Endemias, a expectativa é reduzir casos de doenças transmitidas pelo mosquito no município. A ação iniciou nos bairros Vila Nova e Paranapungá e seguirá aos demais bairros.

Um estudo realizado pelos técnicos da Secretaria de Saúde aponta uma alta incidência de focos do mosquito em bueiros. Por isso, o termonebulizador foi adotado pelo setor da saúde. Os aplicadores receberam treinamentos para uso do equipamento e a aplicação está sendo feita em bueiros da cidade.

Entre janeiro e novembro, Três Lagoas registrou 4.613 casos positivos de dengue, são mais de 400 moradores diagnosticados com a doença a cada 30 dias. O que deixa a cidade como a segunda de Mato Grosso do Sul com mais notificações de dengue.

Saiba mais na reportagem abaixo: