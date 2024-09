Semana começa com alerta vermelho para onda de calor em Três Lagoas

Semana começa com temperaturas em elevação e o calorão não dá trégua. A segunda-feira (9), será de sol sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove, em Três Lagoas.

Mato Grosso do Sul enfrenta ondas de calor intenso acompanhadas por um período de seca e baixos índices de umidade relativa do ar que podem chegar a menos de 12%, conforme alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Com o clima mais hostil, medidas de cuidado e prevenção são essenciais para manter a saúde em dia.

A perda excessiva de líquidos é uma preocupação significativa, especialmente para crianças e idosos, que são mais suscetíveis à desidratação. Esse quadro pode levar a complicações graves se não tratado adequadamente. Além do desconforto e da exacerbação de condições preexistentes, o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções e agrava a circulação de vírus, como o Rotavírus, que tem levado a um aumento nos atendimentos de saúde devido à desidratação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.