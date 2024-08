Sintomas gripais provocam filas e vacinação continua em baixa em Três Lagoas

O mês de agosto é marcado pelo tempo seco, com baixa umidade do ar abaixo dos 20% e temperaturas um pouco mais amenas. Essa combinação faz com que os vírus transmitidos por vias aéreas fiquem mais suscetíveis a contaminações que causam diversos males.

Cuidados com a saúde para evitar os sintomas gripais são essenciais para prevenir maiores problemas neste período de estiagem. Alimentação, higiene e vacinação podem contribuir para uma melhor saúde neste período.

De acordo com o clínico geral, Rodrigo Gatto, “neste período, nós temos as viroses, quadros de sinusite, de rinite alérgica, de amigdalite, de diarreia e de pneumonias. É importante destacar que não se trata apenas de gripe. Se essas condições não forem tratadas adequadamente, podem evoluir para sinusite grave ou pneumonia. Deve-se procurar um serviço de saúde se os sintomas persistirem por mais de três dias ou se houver febre constante”.

Idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa são os que mais podem sofrer com esse período. Para evitar ainda mais problemas, o médico orienta sobre medidas básicas que podem contribuir para a saúde até o fim da estiagem. “Algumas dicas são lavar as mãos e evitar colocá-las na boca e no nariz. Para a limpeza ocular, utilize água filtrada gelada e, para a limpeza nasal, uma solução fisiológica. Evite ambientes fechados e aglomerados. Na limpeza doméstica, prefira usar panos úmidos em vez de vassouras. Em casa, considere o uso de umidificadores de ar durante a noite. Se não for possível, coloque uma bacia com água no chão ou uma toalha molhada no encosto de uma cadeira para ajudar a manter a umidade do ambiente”.

A alimentação também é essencial. A ingestão de massas e alimentos saudáveis é importante para o corpo que sofre com as alterações do clima. Devem ser evitadas comidas gordurosas e cereais. Outra dica importante é beber bastante água, no mínimo dois litros por dia. Os sucos naturais também podem contribuir com a dieta.

A vacinação é uma medida eficaz. A campanha de imunização contra a gripe ainda é realizada e as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Três Lagoas.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura está muito baixa. Apenas 48% do público-alvo da vacina foi imunizado contra a gripe neste ano. As crianças são as que mais receberam o imunizante, cerca de 54% delas estão protegidas contra a influenza.

Quando o público geral é incluído nesta base de dados, o número cai para apenas 34% de cobertura vacinal, em Três Lagoas, em 2024. Para Rodrigo, é essencial que as pessoas busquem as unidades de saúde para se imunizarem. “A população deve estar ciente de que, embora a vacina não ofereça proteção 100% contra doenças, especialmente durante períodos de alta transmissão, ela é eficaz na prevenção de casos graves. A vacinação é extremamente importante para crianças e idosos, que são mais vulneráveis. Os familiares devem incentivar a vacinação tanto de avós quanto de pais e filhos, para garantir uma proteção mais ampla e reduzir a ocorrência de casos graves e internações hospitalares”.

Em relação a demanda do sistema de saúde, Rodrigo tem notado que os sintomas gripais têm sido um problema frequente tanto na rede pública quanto na privada. “Nos últimos 50 dias, como coordenador de dois setores, tanto particular quanto municipal, observei um aumento significativo nos casos de doenças das vias aéreas superiores. Esse aumento está relacionado ao clima atual, que está especialmente seco. As condições climáticas favorecem a transmissão e a multiplicação de vírus e bactérias, resultando em mais casos e um maior número de consultas a hospitais e prontos-socorros”.

