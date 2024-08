Traficante é preso com mais de 670g de maconha após denúncia anônima em Três Lagoas

A Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 25 anos, e apreendeu 678,7g de drogas e um drone, no sábado (17). A droga seria arremessada para o interior do Presídio Masculino de Segurança Média, em Três Lagoas.

Por volta das 19h, os militares receberam a informação de que suspeitos de tráfico de drogas estariam circulando o Presídio de Segurança Média (PSM) com a intenção de lançar entorpecentes para dentro do estabelecimento penal. Foram realizadas rondas nas imediações do presídio e, durante as buscas, um veículo de cor preta foi avistado pelos policiais.

Os agentes deram ordens para que o ocupante do carro descesse com as mãos à mostra e se posicionasse para revista. Com ele, foi encontrada uma porção de 1,7g de crack. Ao verificarem o nome do suspeito nos bancos de dados, descobriram que ele possuía passagens anteriores por tráfico de drogas.

No interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, devido à suspeita de tentativa de arremesso de drogas no presídio e ao histórico criminal dele, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, que autorizou a entrada da equipe. No local, foram encontrados uma balança de precisão, um drone e 677g de maconha, que teriam como destino o presídio de Três Lagoas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido pela Polícia Militar até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

A Polícia Militar solicita que denúncias anônimas sejam feitas pelos telefones (67) 9199-9737 ou (67) 3919-3738. Em casos de emergência, o número 190 está disponível para atendimento imediato.