Três bairros têm alta incidência do Aedes aegypti

No mês de novembro foi realizado o último Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) que apresentou resultado preocupante para três bairros: Jardim Brasília, Santa Elisa e Jardim Redentora, com percentual de 3,9% de infestação predial, numa escala que tem o nível máximo em cinco.

No balanço geral do município, o número é considerado bom, com 1,4, classificando a situação do município considera-se médio risco. Dentre os imóveis visitados, totalizou 27.370 imóveis inspecionados entre residências, comércios, pontos estratégicos, terrenos baldios e outros.

Dos depósitos inspecionados, a maioria, equivalente a 52,89% são depósitos móveis como bebedouros em geral, e materiais em depósitos de construção; 45,15% são os resíduos sólidos como sucatas e entulhos de construção; 29,67% depósitos fixos como calhas, lajes e toldos em desnível, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, 20,64% consiste em pneus.