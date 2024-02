Três Lagoas encerra 2023 com R$ 1,190 bilhão em arrecadação

A Prefeitura de Três Lagoas realizou, nesta quarta-feira (21), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, audiência pública para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2023.

Conforme apresentado pela prefeitura, em 2023, a arrecadação de Três Lagoas chegou a R$ 1,190 bilhão, ultrapassando a meta prevista, que era de R$ 1,14 bilhão.

O diretor de finanças e controle, Reinaldo Anjos, disse que o município atingiu a meta prevista. “Tivemos o fechamento de 2023 com um resultado satisfatório, atingindo o que estava previsto, o que possibilitou executar mais serviços para a população”, explicou.

Nos últimos anos, Três Lagoas apresentou superávit em sua arrecadação. O valor total arrecadado supera o montante previsto no orçamento. Entre os entes federativos, a arrecadação municipal somou o maior valor no orçamento de 2024.

O diretor Reinaldo explicou o porquê a receita própria do município ultrapassou os repasses da união e do governo estadual. “Nós temos peculiaridades diferentes. O município de Três Lagoas com suas atividades em pleno vapor, nossa arrecadação ISS é muito forte”, ressaltou.

Para o próximo ano, as secretarias de saúde e educação, são as pastas que vão receber maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A secretaria de infraestrutura aparece em terceiro lugar.

A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571,4 milhões e, em 2019, R$ 619,6 milhões. No ano seguinte, R$ 699 milhões e, em 2021, chegou a R$ 861 milhões. No ano passado já ultrapassou a casa do R$ 1 bilhão.

