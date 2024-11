Sexta-feira começou com céu nublado e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A sexta-feira (8) começou chuvosa, e a previsão do tempo indica que o céu deve permanecer fechado, com chuva durante todo o dia, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação ocorre devido ao avanço de uma frente fria, que favorece a formação de áreas de instabilidade em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul.

Para o final de semana, a previsão do tempo indica mais chuva. No sábado (9), o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva, e a noite, de céu limpo.