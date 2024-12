Administração Municipal atualiza valor da Unidade Fiscal para 2025

A Prefeitura de Paranaíba, por meio do Decreto nº 1.371, de 23 de dezembro de 2024, oficializou a atualização do valor da Unidade Fiscal de Paranaíba (UFIP) para o exercício de 2025. O novo valor, fixado em R$ 62,24, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

A atualização da UFIP foi calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, conforme previsto na legislação.

O decreto foi assinado pelo prefeito Maycol Henrique Queiroz Andrade e publicado no Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”.

A Unidade Fiscal de Paranaíba é utilizada como referência para cálculos de tributos municipais, taxas e outros valores vinculados à administração pública, sendo fundamental para a arrecadação e planejamento financeiro do município.