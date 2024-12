Área de pastagens dimunui em Paranaíba e lavouras crescem a cada ano

Paranaíba, assim como outras cidades do Mato Grosso do Sul, está passando por um intenso processo de transformação no uso e ocupação do solo. Essa mudança está sendo envolvida principalmente pelo agronegócio, segundo estudo divulgado recentemente pela Aprosoja-MS, dentro do programa SIGMS (Sistema de Informações Geográficas do Mato Grosso do Sul), que monitora diariamente as alterações nas áreas agrícolas e pastoris do estado.

Nos últimos dez anos, uma área de pastagem em Paranaíba sofreu uma redução significativa. Em 2012, 78% do território do município, equivalente a 423 mil hectares, era destinado à pecuária. Atualmente, esse número já caiu para menos de 400 mil hectares.

