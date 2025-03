Com atrações inspiradas na Disney, circo da cantora Simony chega a Paranaíba

O circo “Mundo Magico”, da cantora Simony, chega a Paranaíba na próxima sexta-feira (7) para uma temporada de shows. A estrutura está sendo montada no recinto do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Os espetáculos reúnem shows inspirados na Disney, com atrações como “A Bela e a Fera”. Globo da Morte, palhaços e trapezistas também estão na grade de apresentações. O local contará com praça especial de alimentação.

O circo é uma aposta da cantora Simony, que inicia nova fase após desligar-se da sociedade com o circo “Balão Mágico”, no início do ano. O circo “Balão Mágico” faz referência ao grupo musical infantil “Balão Mágico”, sucesso na década de 80, o qual Simony integrou durante a infância,

Simony tem uma forte conexão com o universo circense. “Meu avô teve circo, minha família teve circo, sou cria de picadeiro”, disse ela, animada com a nova fase. O projeto surgiu através de Lázaro, um grande amigo e palhaço. “Entro no meio do show e canto 5 ou 6 músicas da Turma do Balão Mágico. Tem avozinhas de 90 anos e crianças de 2 cantando junto. É muito emocionante!”, revelou em sua rede social.

Neste final de semana estão previstos espetáculos na sexta-feira (07) às 20:30; no sábado, às 16h e 18 h; no domingo, às 16h, 18h e 20h30.

Os ingressos on-line já estão à venda no site oficial: https://circomundomagico.com.br/