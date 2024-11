Confira o plantão policial desta terça-feira

Mato Grosso do Sul

Investimentos em Paranaíba impulsionam expansão da citricultura no estado de MS

Com foco na geração de empregos e no desenvolvimento regional, a citricultura está em expansão em Mato Grosso do Sul, com 30 mil hectares já negociados para o plantio. Em Paranaíba, o Grupo Junqueira Rodas iniciou em abril um projeto de citricultura em 1.500 hectares e já plantou 650 no distrito de São João do […]