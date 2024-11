Agesul abre licitação de R$ 17,9 milhões para obras em córrego de Paranaíba

A licitação será realizada na modalidade concorrência eletrônica. O critério de julgamento escolhido é o de menor preço, e o modo de disputa será aberto. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário, o que significa que os pagamentos serão feitos de acordo com os serviços realizados, conforme previsto no cronograma físico-financeiro do projeto.

De acordo com a publicação de segunda-feira (11), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o projeto envolve a pavimentação asfáltica e a canalização do Córrego Fazendinha, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, além da construção de um canal coberto na Avenida César Mancini.

Foram apreendidos 22 quilos de maconha, que estava no banco da caminhonete. Três pessoas foram presas na segunda-feira (11) em ação conjunta de policiais civis da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Paranaíba e Força Tática da Polícia Militar por tráfico de drogas. Foram apreendidos 22 quilos de maconha, que estavam no banco da […]

O corpo dele foi localizado no outro dia por volta das 5h O corpo de Carlos Eduardo Machado Lima foi encontrado na manhã de quarta-feira (13) em uma pedreira de Paranaíba, por volta das 5h. Ele trabalhava no local, e o caso é investigado pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado. Informações extraoficiais dão conta […]

“A única canalização feita em parte do córrego Fazendinha, que passa do Espelho d’Água até a descida da Dona Nena, tem 39 anos, foi na época do governador Marcelo Miranda Soares, desde então está parado”, destacou o prefeito Maycol Queiroz.

Desde 2021 o Governo do Estado tem investido na canalização dos córregos em Paranaíba, e já foram contemplados 300 metros do córrego Cabeceira do Aterro; 100 metros do córrego Estiva, que passa aos fundos da Prefeitura; e agora a continuidade do Córrego Fazendinha.

Para efetuar a canalização foi realizado um estudo técnico para avaliar as condições dos Córregos, com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais, ajudando a combater inundações e atender com eficiência os sistemas de drenagem.