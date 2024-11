Motorista embriagado arrasta motocicleta após colisão no Santo Antônio

Na noite de sexta-feira (8) um motorista em estado de embriaguez colidiu com uma motocicleta e arrastou o veículo por vários metros no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O acidente ocorreu por volta das 19h20, no cruzamento da rua Francisco de Freitas Silveira com a rua Bruno Mariano de Faria.

Segundo boletim de ocorrência, o condutor de um carro, que estava visivelmente alcoolizado, foi descrito pelas testemunhas como dirigindo em alta velocidade e realizando manobras perigosas antes de invadir a contramão e atingir uma motocicleta.

Após a colisão, o motociclista foi lançado no chão, sofrendo lesões leves no braço, enquanto sua moto ficou presa embaixo do carro, sendo arrastada por várias ruas. O motorista, que apresentava sinais claros de embriaguez como fala arrastada, olhos vermelhos e falta de equilíbrio, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a embriaguez foi confirmada por um médico legista.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, sem uso de algemas. O motociclista teve ferimentos leves, e a motocicleta sofreu danos significativos. O carro teve apenas danos leves na parte frontal.