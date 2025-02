Polícia Civil prende condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável

Edital

Paranaíba receberá quase R$ 9 mi em infraestrutura

Paranaíba será contemplada com um investimento significativo para a melhoria da infraestrutura urbana. O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (29) o aviso de lançamento de licitação para a quarta etapa da restauração funcional do pavimento em diversas ruas […]