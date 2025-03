Segurança é reforçada para o Carnaval

Para garantir a segurança do público, durante o Carnaíba, que ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, a Polícia Militar anunciou um esquema especial de policiamento, reforçado pelo apoio de cidades vizinhas e seguranças contratados pela prefeitura.

O Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, tenente-Coronel PM Paulo Ribeiro, detalhou as medidas em entrevista à Rádio Cultura FM. Segundo ele, o evento contará com um reforço de aproximadamente 30 policiais militares atuando diretamente no local do Carnaíba. Além disso, um efetivo de 15 policiais vindo de Três Lagoas será distribuído entre Aparecida do Taboado, Inocência e Paranaíba, aumentando a segurança também em outros pontos da região.

Para garantir a ordem e prevenir incidentes, serão empregadas sete viaturas que estarão posicionadas estrategicamente, além do policiamento a pé. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro para todos os participantes do evento, com a atuação eficiente da Polícia Militar e de equipes especializadas”, destacou o comandante.