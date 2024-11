Decoração ‘Natal Luz’ será inaugurado na próxima semana

As luzes do Natal em Paranaíba serão acesas em 7 de dezembro, conforme anunciado pela Administração Municipal. Haverá ainda chegada do Papai Noel e apresentações da banda municipal.

A secretária municipal de Cultura, Débora Queiroz, destacou que os preparativos já foram realizados. A montagem da decoração na Praça da República e no Calçadão tiveram início nesta semana. Este ano, a decoração será centralizada nesses locais para garantir uma experiência mais colorida e festiva. A ornamentação permanecerá até o dia 6 de janeiro .

O ponto alto da programação será no dia 20 de dezembro , quando a dupla Rick e Renner se apresentará na Praça da República. O evento foi estrategicamente agendado para coincidir com o cronograma estendido do comércio, que funcionará até as 22h. Após as compras, o público poderá curtir o show, que promove movimentação no centro da cidade.

“Foi uma escolha cuidadosa, pensando na transação natural do comércio, no pagamento dos servidores e no clima de fim de ano, para que todos possam aproveitar ao máximo”, destacou Débora.

Por outro lado, a secretária confirmou que não haverá festa de Réveillon este ano, justificando a dificuldade em contratar um artista que atendesse às expectativas da população. “Com isso, concentramos nossos esforços para oferecer um encerramento do ano com o mega show do dia 20”, concluiu.