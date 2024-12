Diretora do Câmpus da UFMS de Paranaíba é empossada

A reitora Camila Ítavo e o vice-reitor Albert Schiaveto deram posse a diretora do Câmpus de Paranaíba (CPar), Andreia Ribeiro. A cerimônia teve a presença do pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, e do presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Edmar Pires da Silva Júnior, além de estudantes, professores, técnicos-administrativos e convidados.

Para a diretora empossada, a cerimônia foi um momento de gratidão pela confiança dos servidores e da Administração Central em seu trabalho. “[É] uma alegria muito grande ver que há espaço para mulheres frente aos cargos. [É] uma alegria saber que se você foi escolhida, é porque o seu trabalho de alguma forma tem surtido efeito”, afirmou.

“Os planos nesse momento envolvem buscar parcerias; levar aos munícipes e ao poder público, municipal, estadual e federal, esse olhar para a nossa Unidade, olhar para o nosso Câmpus, para as nossas potencialidades; apresentar os nossos cursos; despertar nas pessoas, nos jovens, o interesse de vir para cá estudar; e apoiar os projetos dos nossos colegas, servidores técnicos e servidores docentes”, elencou a professora Andreia Ribeiro.

Em seu discurso, a reitora reforçou quatro palavras que devem guiar o serviço público: democracia, legitimidade, disponibilidade e missão. “Eu fui eleita democraticamente e represento hoje quase 50 mil pessoas, isso traz legitimidade. Quando eu falo legitimidade é para reivindicar, para representar, para colocar os desafios. Nesse momento, eu falo a mesma coisa para a Andreia. Você foi eleita democraticamente, tem a legitimidade para representar a nossa Universidade no município e na região para fazer com que a gente avance cada vez mais”, enfatizou.

Dos nove câmpus da UFMS, cinco são dirigidos por mulheres. “[A posse representa] a importância de ser uma mulher também, de levar às jovens estudantes, às jovens do nosso município, esse despertar para essas possibilidades, […] delas poderem ver em nós essa possibilidade também de alcançar e estar nas diversas posições que elas desejarem, entender que tem um caminho a ser trilhado, mas que se feito com dedicação, com empenho, com amor pelo que faz, é possível”, destacou a diretora Andreia. (Com informações da assessoria)