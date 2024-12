Festa de Santa Luzia tem início com tradicional churrasco

A Paróquia Santo Antônio realiza mais uma edição da tradicional Festa de Santa Luzia, co-padroeira da paróquia. A parte espiritual da festa contará com o Tríduo de Santa Luzia, entre os dias 10 e 12 de dezembro, com missas às 18h30 na Matriz Santo Antônio. No dia 13, data dedicada a Santa Luzia, haverá missa seguida de procissão, também às 18h30.

“Convidamos todos os irmãos e irmãs a participarem da programação religiosa, que é o coração da festa e uma oportunidade para fortalecer a fé”, destacou o padre.

A festividade social inicia-se no dia 8 de dezembro, com o tradicional churrasco de Santa Luzia no Salão Social Dom Moreira, a partir das 11h, com entradas a R$ 30. A programação segue com noites de pastel nos dias 11 e 12, após as missas. Já nos dias 13 e 14, a comunidade poderá desfrutar de uma praça de alimentação com pastel, porções, leilão de prendas e um animado baile com a banda Arco-Íris Soforró.

Entre os itens mais necessários estão frango, carne moída, mussarela, presunto e outros ingredientes.

Os recursos arrecadados serão destinados à conclusão do Salão Social Dom Moreira, que ainda exige melhorias para atender plenamente a comunidade. “Contamos com a generosidade do povo de Deus para que possamos finalizar esse projeto tão importante”, enfatizou o padre.