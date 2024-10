Grupo de Gestantes recebe orientações de primeiros socorros

Gestantes atendidas pelo CRAS CRAS Maria Félix da Silva receberam orientações de primeiros socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros. O evento teve como objetivo capacitar as futuras mães sobre cuidados essenciais com os bebês, abordando situações comuns que podem ocorrer no dia a dia e a importância de uma rápida e adequada resposta em casos de emergência.

O soldado Mendonça, responsável pela condução da capacitação, trouxe uma abordagem prática e acessível, apresentando técnicas de atendimento em situações de emergência, como engasgamento, quedas e outras eventualidades que podem afetar os bebês.

Além das gestantes, idosos e outros usuários do CRAS também participaram ativamente, enriquecendo a troca de experiências e fortalecendo a comunidade. Encontros como este promovem um ambiente de apoio e solidariedade entre as gestantes, criando uma rede de cuidados que se estende além do período gestacional.