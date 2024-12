Instituto Irmã Emiliana promove campanha solidária no "Dia de Doar" em Paranaíba

Atualmente, o instituto atende 97 pessoas, incluindo 50 crianças e adolescentes

O Instituto Irmã Emiliana, com mais de 30 anos de história em Paranaíba, está engajado no “Dia de Doar” 2024 , uma iniciativa global que incentiva ações solidárias. A campanha tem dois objetivos principais: arrecadar fundos para a reforma do refeitório e reunir alimentos para cestas básicas que serão entregues às famílias atendidas pela instituição neste Natal.

A reforma do refeitório busca oferecer melhores condições para atender a demanda, já que o espaço atual apresenta limitações.

Atualmente, o instituto atende 97 pessoas, incluindo 50 crianças e adolescentes. As atividades são desenvolvidas no contraturno escolar e incluem oficinas de artesanato, projetos sociais e coral de idosos.

A campanha permite doações de diferentes formas como via Pix pela chave CNPJ: 37.541.976/0001-81; doações de alimentos para cestas básicas e materiais de construção, para a reforma do refeitório.

Os interessados ​​podem entregar as ações diretamente no Instituto Irmã Emiliana, localizado na Rua Generoso Ponce, 2274.

A instituição também compartilha informações e atualizações sobre a campanha em suas redes sociais, onde destaca a importância das ações para a continuidade dos trabalhos sociais.

Com a arrecadação, a reforma será planejada no próximo ano, adaptando o refeitório para melhor atender crianças e idosos, além de melhorar as condições gerais de atendimento no instituto.