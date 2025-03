Município prepara monitores para apoiar alunos autistas: I Encontro reúne mães atípicas da rede de educação

A Diretoria de Educação Inclusiva, junto com a Rede de Apoio Educacional – RAE ,está promovendo a capacitação dos profissionais de educação para implementação de práticas pedagógicas inclusivas e estratégias de acessibilidade no ambiente escolar.

No dia 02 de abril, quando se comemora Dia Mundial da Conscientização do Autismo, será realizado o I Ciclo de Palestras sobre o Autismo.

O evento nesta terça- feira (02), a partir das 17h30 na sede da ACIO, reunirá profissionais , como: Gláucia Cavalcante, psicóloga, especialista em ABA aplicada ao autismo: Laiz Perez, psicóloga, especialista em intervenção para autismo e deficiência intelectual, além de Ana Luiza Bossolani Martins, bióloga e doutora em genética.

No dia 03 de abril, acontece pela primeira vez o I Encontro das Famílias Atípicas da Rede Municipal de Ensino, que será realizado às 18h, na ACIP – Associação Empresarial de Paranaíba.

O encontro contará com a palestra “O luto do filho perfeito”, ministrada pela psicóloga Bety Nogueira, pós graduada em gestão de pessoas.



O evento tem como objetivo oferecer suporte, acolhimento e orientação às famílias atípicas, fortalecendo redes de apoio e promovendo a troca de experiências. Além disso, será um espaço para reflexões sobre a importância do cuidado emocional das famílias. A secretaria municipal de educação Jane de Paula está convidando os pais para os eventos e reforça a importância da família no processo de aprendizado. De acordo com a gestora, a rede municipal possui em torno de 101 alunos considerados autistas.