Paranaibense morre em acidente na BR-158 próximo à Aparecida do Taboado

Idevane Gomes de Paula, 59 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira vítima de um acidente automobilístico na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, no KM 131,3. A informação inicial é que ela colidiu a caminhonete que conduzia com um caminhão.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a colisão frontal foi com um caminhão tanque. O acidente deixou os dois lados da pista interditados. A caminhonete aparece no acostamento no sentido Paranaíba; já o caminhão saiu do acostamento e foi parar na vegetação próxima.

Ainda no vídeo é possível ver que toda a frente da caminhonete ficou destruída e funcionários da Way 112 faziam o atendimento no local.

Idevane vinha de Fernandópolis-SP para Paranaíba. Não há informações de mais vítimas.