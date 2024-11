PM apreende arma de fogo e prende três em ponto de venda de drogas

Em operação na segunda-feira (4) a Polícia Militar do 13º Batalhão, unidade do Comando de Policiamento de Área 2, conseguiu fechar um ponto de tráfico de drogas em Paranaíba. A ação resultou na prisão de três indivíduos e apreensão de uma arma de fogo, rádios comunicadores, dinheiro e porções de crack.

A Força Tática, ao receber denúncias de que um suspeito com antecedentes criminais estaria novamente ativo na venda de drogas, monitorou uma residência na Rua Leopoldina da Silva Lemos. No local, os policiais identificaram o suspeito realizando uma transação suspeita com outro homem em frente à residência. Ao ser abordado, um dos suspeitos tentou fugir para dentro da casa, entregando um maço de dinheiro para sua mãe.

Durante a busca, os policiais encontraram uma porção de crack próxima ao veículo do suspeito e, na residência, foram apreendidas 28 porções de crack, sacos para embalagem de drogas, dois rádios Baofeng na frequência da Polícia Militar e um revólver calibre .38 com numeração adulterada.

Após identificar a estrutura criminosa, a polícia concluiu que dois dos envolvidos eram usuários de drogas, enquanto os outros três integravam uma associação para o tráfico no local. Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos e aproximadamente R$ 950 em dinheiro.