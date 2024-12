Postos são interditados por irregularidades na venda de combustível

Entre os dias 16 e 20 de dezembro, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizou uma série de fiscalizações em 12 estados, com foco na qualidade dos combustíveis e na regularidade das operações de postos de abastecimento. Em Mato Grosso do Sul, a fiscalização alcançou nove postos em três cidades do estado: Água Clara, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Em Paranaíba, dois postos receberam sanções severas. O primeiro foi autuado por fornecer volumes incorretos de gasolina comum em dois bicos abastecedores, além de não possuir o equipamento necessário para a verificação do volume.

O outro posto foi autuado por comercializar óleo diesel B S10 fora das especificações da ANP.

Em Água Clara, um posto também foi autuado e interditado por comercializar etanol hidratado fora das especificações exigidas pela ANP, em relação à massa específica e teor alcoólico.

Em Aparecida do Taboado, dois postos foram autuados, mas sem interdições. As falhas encontradas estavam relacionadas à ausência de registros das drenagens de fundo de tanque de diesel e à falta de informações precisas nos painéis de preços dos combustíveis, o que prejudica a transparência nas práticas comerciais.