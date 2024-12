Pregões eletrônicos atenderão demandas da Saúde em Paranaíba

A Prefeitura Municipal de Paranaíba publicou no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, dois editais de licitação destinados a atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os processos envolvem a aquisição de fórmulas infantis, leite em pó, suplementos alimentares e materiais para os setores de medicina, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia.

O Pregão Eletrônico nº 59/2024 (Processo Administrativo nº 149/2024) visa à aquisição parcelada de fórmulas infantis, leite em pó e suplementos alimentares. A sessão pública para o certame está marcada para o dia 6 de janeiro, às 9h (horário de Brasília).

Já o Pregão Eletrônico nº 56/2024 (Processo Administrativo nº 142/2024) trata da aquisição parcelada de materiais diversos para os setores médico, de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. A licitação ocorrerá no dia 7 de janeiro, também às 9h (horário de Brasília).

Ambas as licitações serão realizadas na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, com modo de disputa aberto. Os processos ocorrerão por meio do site https://bll.org.br/.

Os editais e anexos estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do Município de Paranaíba, no endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ e no site https://bll.org.br/.