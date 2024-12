Processo seletivo da Educação segue com inscrições até 9 de janeiro

Até às 13h do dia 9 de janeiro de 2025 podem se inscrever gratuitamente para processo seletivo da Prefeitura de Paranaíba. O processo seletivo municipal visa a formação de cadastro reserva em diversos cargos, com salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 4.394,40. As cargas horárias vão de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, no site: www.paranaiba.ms.gov.br. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A seleção abrange avaliação curricular, que considerará títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação definidos no edital. Para aprovação, os candidatos precisam alcançar uma pontuação mínima de 50 pontos na avaliação.