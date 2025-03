Adolescente cruza preferencial causa acidente e derruba poste

A imprudência resultou em uma colisão com um veículo T-Cross que trafegava pela via preferencial. O impacto da batida fez a caminhonete rodar na pista e colidir contra um poste de energia elétrica. A estrutura ficou comprometida, mas não chegou a cair, evitando danos mais graves a veículos, pedestres e imóveis próximos.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da concessionária Elektro. Conforme informações da Polícia Militar, o jovem dirigia uma caminhonete modelo S-10 pela Rua Orestes Prata Tibery, no sentido bairro/centro, quando avançou a sinalização de parada obrigatória na Rua Duque de Caxias.

Para garantir a segurança, a concessionária Elektro foi acionada e realizou o desligamento temporário do fornecimento de energia no local. A motorista do T-Cross sofreu um corte no braço e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma equipe do SAMU. Os airbags do veículo foram acionados, o que contribuiu para minimizar as lesões.

De acordo com os relatos, o adolescente que conduzia a caminhonete estava acompanhado de amigos no momento do acidente. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, o jovem foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas.

Ele deverá responder por ato infracional relacionado à direção perigosa e suposto consumo de álcool. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e os reparos no poste de energia elétrica, que podem gerar custos elevados, deverão ser arcados pelo responsável pelo veículo.